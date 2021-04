Awed, dalla relazione con Ludovica Bizzaglia al bacio con Miryea e Gilles, tutto sulla sua vita amorosa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Simone Paciello, a tutti noto come Awed, è un popolare youtuber. Il suo canale conta oltre due milioni di iscritti. Awed è uno dei protagonisti de L’Isola dei Famosi 2021. Awed fidanzata chi è? Ha avuto una relazione con l’attrice Ludovica Bizzaglia, conosciuta sul set di “Un Natale al Sud”. Dopo essersi lasciato con Ludovica Bizzaglia, Awed si è visto attribuire diversi flirt, alcuni dei quali smentiti. Lo youtuber ha deciso di partecipare al reality come single. Awed fidanzata: l’ex relazione con Ludovica Bizzaglia Ludovica Bizzaglia e Awed si sono conosciuti nel 2016 sul set del film di Federico Marsicano “Un ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Simone Paciello, a tutti noto come, è un popolare youtuber. Il suo canale conta oltre due milioni di iscritti.è uno dei protagonisti de L’Isola dei Famosi 2021.fidanzata chi è? Ha avuto unacon l’attrice, conosciuta sul set di “Un Natale al Sud”. Dopo essersi lasciato consi è visto attribuire diversi flirt, alcuni dei quali smentiti. Lo youtuber ha deciso di partecipare al reality come single.fidanzata: l’exconsi sono conosciuti nel 2016 sul set del film di Federico Marsicano “Un ...

Advertising

gaiaresente : Comunque awed super maleducato che si rivolge così a un uomo più grande di lui di 40 anni, soprattutto quando era p… - fau_martoccia00 : RT @marinaranavol: AWED IL NOSTRO CUORE È TUO! DALLA STANZETTA FINO AD OGGI #Isola @simone_paciello - marinaranavol : AWED IL NOSTRO CUORE È TUO! DALLA STANZETTA FINO AD OGGI #Isola @simone_paciello - mysticbandsoul : awed, l’unico che mi regala emozioni. sempre dalla tua parte ?? #isola #awed @simone_paciello - rosellina_c : La logica aberrante. Non bacia Francesca per non fare ingelosire la fidanzata a casa, ma Awed lo bacerebbe. Un baci… -