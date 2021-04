Atletica | World Relays | le staffette dell’Italia già qualificate alle Olimpiadi e chi insegue il pass

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Italia è qualificatadi Tokyo 2021 con due: la 4×100 femminile e la 4×400 maschile. L’obiettivo era stato raggiunto attraverso i Mondiali 2019. Adesso l’attenzione si sposta sulle, in programma nel weekend del 1-2 maggio a Chorzow (Polonia), dove la nostra Nazionale cercherà di staccare il biglietto anche con le altre tre: 4×100 maschile, 4×400 femminile, 4×400 mista. Non c’è nulla di scontato, anche se l’assenza di Nazioni di primissimo piano come USA, Giamaica, Canada, Australia, Cina, Trinidad&Tobago (e potrebbero aggiungersene altre) aiuterà sicuramente gli azzurri. Bisognerà accederefinali per qualificarsi. Obiettivo non impossibile, ma tutto da ...