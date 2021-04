Atletica | World Relays | i convocati dell’Italia ai raggi X Due generazioni per spingere in alto l’Italia

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 30 i gli atleti, di cui 14 uomini e 16 donne, iper ledi Chorzow, in Polonia, in programma nel weekend del 1° e 2 maggio, l’evento di portata mondiale dedicato alle staffette che mette in palio la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo, per quei quartetti che non l’abbiano già conseguita in occasione dei Mondiali di Doha nel 2019. Due, quella degli atleti che già da circa un decennio stanno ottenendo risultati di spicco con le staffette, prima a livello giovanile e poi a livello assoluto e quella dei classe 1997/2000, che a livello giovanile ha saputo addirittura fare meglio della precedente a livello internazionale e che si affaccia con grandi ambizioni al palcoscenico più importante e prestigioso. La 4×100 maschile deve ancora staccare il pass per Tokyo 2021 ma ha tutte le ...

OA Sport

L'Italia è pronta per leRelays di sabato e domenica a Chorzow , in Polonia, tappa fondamentale per le qualificazioni ... è intervenuto ai microfoni diTV: "La squadra è carica e pronta. ...Il direttore tecnico dell'Italia adTV alla vigilia della partenza per i Mondiali di staffetta di Chorzow. 28 azzurri in ... in Polonia, per leRelays di sabato e domenica. Per la ...L'Italia è pronta per le World Relays di sabato e domenica a Chorzow, in Polonia, tappa fondamentale per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo. Il Direttore Tecnico Antonio La Torre, che schiererà ...L’Italia decolla domattina verso Chorzow, in Polonia, per le World Relays di sabato e domenica. Per la rassegna mondiale che stacca i biglietti diretti delle staffette per le Ol ...