Atletica, Coppa Europa di lanci 2021: i convocati dell'Italia. Spiccano Fabbri, Zane Weir debutta in azzurro

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggea, ha diramato le convocazioni per la Coppa Europa di lanci, in programma a Spalato (Croazia) nel weekend dell'8-9 maggio. Per l'evento sono stati selezionati 22 azzurri (12 uomini e 10 donne). Spicca la presenza del pesista Leonardo Fabbri, capace di un roboante 21.99 metri agli Assoluti 2020. Da segnalare il debutto azzurro dell'altro pesista Zane Weir (22.11 a gennaio in Sudafrica, suo Paese d'origine). Rispondono all'appello anche gli altri nomi di rango dei lanci: Sara Fantini (martello), Giovanni Faloci (disco), Chiara Rosa (peso, 54ma presenza in azzurro), Marco Lingua (martello). Debutto per il giavellottista Roberto Olando.

