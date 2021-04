Astori, il Museo di Coverciano set per il documentario su Davide (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un documentario su Davide Astori, prodotto dalla rivista Edera e incentrato sulla realizzazione a Firenze del murale dedicato al capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo di tre anni fa. Ed è il Museo di Coverciano il set designato per l’opera in memoria del difensore azzurro. Il murale sarà realizzato dall’artista siciliano Giulio Rosk grazie ad una campagna di crowdfunding attualmente attiva sulla piattaforma GoFundMe e occuperà una parete di 240 metri quadrati in via Canova n.166. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Unsu, prodotto dalla rivista Edera e incentrato sulla realizzazione a Firenze del murale dedicato al capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo di tre anni fa. Ed è ildiil set designato per l’opera in memoria del difensore azzurro. Il murale sarà realizzato dall’artista siciliano Giulio Rosk grazie ad una campagna di crowdfunding attualmente attiva sulla piattaforma GoFundMe e occuperà una parete di 240 metri quadrati in via Canova n.166. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Astori, il museo del calcio il set per un documentario - zazoomblog : Museo di Coverciano diventa set per documentario su Astori - #Museo #Coverciano #diventa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL RICORDO - Il Museo di Coverciano diventa set per un documentario su Astori - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL RICORDO - Il Museo di Coverciano diventa set per un documentario su Astori - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL RICORDO - Il Museo di Coverciano diventa set per un documentario su Astori -