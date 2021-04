Aston Martin Hülkenberg: prenderà il posto di Vettel? (Di giovedì 29 aprile 2021) Il team Aston Martin ha un sostituto pilota come Nico Hülkenberg che vuole ancora gareggiare e lo ha ampiamente detto nelle sue ultime dichiarazioni che vi abbiamo raccontato e di cui troverete il link. Ci potrebbero esserci problemi per Vettel che non riesce a decollare anche se la monoposto non è delle migliori, ma sarebbe possibile un cambio alla guida? proviamo a ragionarci sopra. Hülkenberg: la tenacia e la voglia di emergere Aston Martin Hülkenberg: ci sarà una sostituzione alla guida con Vettel? Sebastian Vettel non si avvia e la stagione non sta dando alcuna soddisfazione, insomma niente sembra andare al posto giusto. Serve un cambiamento repentino per ritrovare le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) Il teamha un sostituto pilota come Nicoche vuole ancora gareggiare e lo ha ampiamente detto nelle sue ultime dichiarazioni che vi abbiamo raccontato e di cui troverete il link. Ci potrebbero esserci problemi perche non riesce a decollare anche se la mononon è delle migliori, ma sarebbe possibile un cambio alla guida? proviamo a ragionarci sopra.: la tenacia e la voglia di emergere: ci sarà una sostituzione alla guida con? Sebastiannon si avvia e la stagione non sta dando alcuna soddisfazione, insomma niente sembra andare algiusto. Serve un cambiamento repentino per ritrovare le ...

