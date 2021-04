Associazione Kimono Rosa | “Con Covid impennata di violenza sulle donne”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Italia edi genere. Un problema storico e di dimensioni enormi nel nostro Paese, come certificato da uno studio ISTAT dai dati allarmanti. Secondo il report, il 31,5% delleitaliane tra 16-70 anni (oltre 6,7 milioni) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma difisica o sessuale, spesso compiuta in un contesto domestico da partner o ex partner. Con la pandemia dae le relative misure di confinamento domestico per arginare la diffusione del virus, il dramma ha assunto proporzioni inedite e preoccupanti. Soltanto durante il primo lockdown di marzo 2020, infatti, le richieste ai numeri antisono aumentate del 73%. È quanto denuncianon profit in prima linea nel supportare ...