Assocamerestero | da domani la webserie sulle eccellenze del made in Italy agroalimentare

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Al via29 aprile “Ci vediamo in Camera”, unadi infotainment di 6 episodi (divisi in 2 parti), ideata e prodotta da– l’Associazione delle 81 Camere di Commercio Italiane all’Estero (Ccie) e Unioncamere – in collaborazione con Grinder Ideas Production Entertainment, società di produzione multimediale e agenzia creativa. Il programma che sarà on line ogni giovedì alle ore 19.00 su https://trueitaliantaste.com/civediamoincamera/, si inserisce nell’ambito del progetto True Italian Taste, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e realizzato dain collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all’Estero. Altri contenuti saranno disponibili sui canali social Instagram e Facebook ufficiali di True Italian Taste. L’idea di “Ci ...