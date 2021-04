Asili nido e college gratis: Biden cancella Trump e alza le tasse ai ricchi per aiutare le famiglie povere (Di mercoledì 28 aprile 2021) Joe Biden revocherà i tagli alle tasse ai ricchi voluti da Donald Trump per finanziare l’istruzione e una serie di aiuti alle famiglie povere. Il presidente degli Stati Uniti presenterà oggi al Congresso un piano da 1.800 miliardi di dollari per i prossimi 15 anni, chiamato “Piano per le famiglie americane“, finanziato in parte dai maggiori introiti dovuti alla cancellazione delle politiche fiscali volute dal suo predecessore alla Casa bianca. La proposta di Biden prevede 1.000 miliardi di dollari di investimenti e 800 miliardi di dollari di tagli alle tasse e agevolazioni per le famiglie a reddito medio-basso. Tra le misure previste figurano il finanziamento degli Asili ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Joerevocherà i tagli alleaivoluti da Donaldper finanziare l’istruzione e una serie di aiuti alle. Il presidente degli Stati Uniti presenterà oggi al Congresso un piano da 1.800 miliardi di dollari per i prossimi 15 anni, chiamato “Piano per leamericane“, finanziato in parte dai maggiori introiti dovuti allazione delle politiche fiscali volute dal suo predecessore alla Casa bianca. La proposta diprevede 1.000 miliardi di dollari di investimenti e 800 miliardi di dollari di tagli allee agevolazioni per lea reddito medio-basso. Tra le misure previste figurano il finanziamento degli...

