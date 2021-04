Ascolti TV | Martedì 27 aprile 2021. Vince Montalbano (20.4% – 4,7 mln), Champions si ferma al 13.8% (3,6 mln). Le Iene 10.9% (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Commissario Montalbano Nella serata di ieri, Martedì 27 aprile 2021, su Rai1 la fiction Il Commissario Montalbano, episodio La Rete di Protezione, ha appassionato 4.707.000 spettatori pari al 20.4%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Real Madrid-Chelsea ha raccolto davanti al video 3.582.000 spettatori pari al 13.8% di share (pre e post partita nel complesso 2.784.000 – 10.6%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.614.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.862.000 spettatori con il 10.9% (presentazione dalle 21.17 alle 21.40: 1.371.000 – 5.2%). Su Rai3 – dalle 21.50 alle 0.10 – Carta Bianca ha raccolto davanti al video 984.000 spettatori pari ad uno share del 4.9% (presentazione dalle 21.40 alle ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il CommissarioNella serata di ieri,27, su Rai1 la fiction Il Commissario, episodio La Rete di Protezione, ha appassionato 4.707.000 spettatori pari al 20.4%. Su Canale 5 l’incontro diLeague Real Madrid-Chelsea ha raccolto davanti al video 3.582.000 spettatori pari al 13.8% di share (pre e post partita nel complesso 2.784.000 – 10.6%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.614.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 LeShow ha intrattenuto 1.862.000 spettatori con il 10.9% (presentazione dalle 21.17 alle 21.40: 1.371.000 – 5.2%). Su Rai3 – dalle 21.50 alle 0.10 – Carta Bianca ha raccolto davanti al video 984.000 spettatori pari ad uno share del 4.9% (presentazione dalle 21.40 alle ...

