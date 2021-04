Arriva il nuovo inno: ci prova Povia, ma in pole ci sono Max Pezzali e Cecchetto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Prossima fermata: l'inno. L'Inter cambia, al passo con i tempi. E pure con le vittorie. Quella dello scudetto - scongiuri a parte - porterà in dote anche la nuova canzone ufficiale del club. C'era una ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Prossima fermata: l'. L'Inter cambia, al passo con i tempi. E pure con le vittorie. Quella dello scudetto - scongiuri a parte - porterà in dote anche la nuova canzone ufficiale del club. C'era una ...

Advertising

carmelitadurso : Grazie! Anche ieri #DomenicaLive ha preso la linea al 9%e nelle 4ore di diretta arriva a picchi del 15%con più di 2… - Inter : ??? | MATCH REPORT E alla fine, di nuovo, arriva @DarmianOfficial ???? Il racconto di #InterVerona minuto per minuto ?? ???? #FORZAINTER ???? - ElTrattore : RT @Gazzetta_it: Arriva il nuovo inno: ci prova #Povia, ma in pole ci sono #MaxPezzali e Cecchetto - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Arriva il nuovo inno: ci prova #Povia, ma in pole ci sono #MaxPezzali e Cecchetto - sportli26181512 : Arriva il nuovo inno: ci prova Povia, ma in pole ci sono Max Pezzali e Cecchetto: Arriva il nuovo inno: ci prova Po… -