Arrestati in Francia sette ex terroristi rossi: tra loro Pietrostefani condannato per il delitto Calabresi (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'eliseo ha annunciato che sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati Arrestati questa mattina in Francia a Parigi su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono ricercati. I dieci ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'eliseo ha annunciato cheex membri delle Brigate Rosse sono statiquesta mattina ina Parigi su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono ricercati. I dieci ...

