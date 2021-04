Arrestati in Francia i terroristi rossi italiani. Ma tre già sono spariti (Di giovedì 29 aprile 2021) Alla fine, dopo quasi 40 anni, sulla lista sono rimasti dieci nomi. Ieri mattina gli agenti dell?antiterrorismo sono andati a prenderli a casa, in Francia: sette sono stati fermati, tre sono... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 aprile 2021) Alla fine, dopo quasi 40 anni, sulla listarimasti dieci nomi. Ieri mattina gli agenti dell?antiterrorismoandati a prenderli a casa, in: settestati fermati, tre...

Advertising

sandrogozi : Finalmente! 7 membri delle BR arrestati in Francia su richiesta dell'Italia. Emmanuel Macron ha il coraggio di fare… - poliziadistato : #28aprile Arrestati in Francia 7 ex terroristi italiani. Sono 5 uomini e 2 donne i latitanti fermati. Operazione co… - matteosalvinimi : Sette ex brigatisti arrestati in Francia su richiesta dell’Italia. Dopo l’intervento della Lega nel 2019 al governo… - AternoStefano : Questi arresti sono una riparazione ad un grandissimo ERRORE fatto per anni:quello di aver consentito che la Franci… - AngelaCavelli : RT @marcodimaio: 7 ex Brigatisti arrestati a #Parigi con l'operazione 'Ombre Rosse', a collaborazione Italia-Francia. Altri tre sono in fug… -