Arrestati in Francia 7 ex terroristi rossi degli Anni di Piombo. Draghi: “Soddisfazione, la memoria di questi atti barbarici è ancora viva” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono condannati per crimini di sangue durante gli Anni di Piombo, sotto la bandiera stellata delle Brigate Rosse o le sigle di Lotta Continua e dei Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale. Oggi, sette membri del terrorismo di estrema sinistra inseriti nel dossier investigativo Ombre Rosse sono stati Arrestati in Francia, dove avevano trovato rifugio, su richiesta dell’Italia, come ha annunciato l’Eliseo nella mattinata di mercoledì. Altre tre persone accusate degli stessi delitti sono al momento in fuga e ricercate dalla polizia d’Oltralpe. Un’operazione, questa, che era stata preparata da diversi giorni e realizzata in cooperazione tra gli ufficiali di collegamento della polizia italiana a Parigi e la direzione antiterrorismo francese. Draghi: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono condannati per crimini di sangue durante glidi, sotto la bandiera stellata delle Brigate Rosse o le sigle di Lotta Continua e dei Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale. Oggi, sette membri del terrorismo di estrema sinistra inseriti nel dossier investigativo Ombre Rosse sono statiin, dove avevano trovato rifugio, su richiesta dell’Italia, come ha annunciato l’Eliseo nella mnata di mercoledì. Altre tre persone accusatestessi delitti sono al momento in fuga e ricercate dalla polizia d’Oltralpe. Un’operazione, questa, che era stata preparata da diversi giorni e realizzata in cooperazione tra gli ufficiali di collegamento della polizia italiana a Parigi e la direzione antiterrorismo francese.: ...

sandrogozi : Finalmente! 7 membri delle BR arrestati in Francia su richiesta dell'Italia. Emmanuel Macron ha il coraggio di fare… - fattoquotidiano : Arrestati in Francia 7 ex membri delle Brigate Rosse: sono accusati di attentati terroristici durante gli Anni di P… - matteosalvinimi : Sette ex brigatisti arrestati in Francia su richiesta dell’Italia. Dopo l’intervento della Lega nel 2019 al governo… - Tino44588447 : RT @sandrogozi: Finalmente! 7 membri delle BR arrestati in Francia su richiesta dell'Italia. Emmanuel Macron ha il coraggio di fare ciò che… - GigioFigio : RT @sandrogozi: Finalmente! 7 membri delle BR arrestati in Francia su richiesta dell'Italia. Emmanuel Macron ha il coraggio di fare ciò che… -