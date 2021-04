Arrestati in Francia 7 ex membri delle Brigate Rosse: sono accusati di attentati terroristici durante gli Anni di Piombo. Altri tre in fuga (Di mercoledì 28 aprile 2021) sono accusati di aver compiuto atti di terrorismo durante gli Anni di Piombo, a cavallo tra il 1970 e il 1980, sotto la bandiera stellata delle Brigate Rosse. Oggi, sette membri del gruppo terroristico di estrema sinistra sono stati Arrestati in Francia, dove avevano trovato rifugio, su richiesta dell’Italia, come annuncia l’Eliseo. Altre tre persone, accusate degli stessi delitti, sono al momento in fuga e ricercate dalla polizia d’Oltralpe. La presidenza francese ha fatto sapere che la decisione di trasmettere alla Procura della Repubblica questi dieci nomi è stata presa da Emmanuel Macron in persona ed “è strettamente in linea con la dottrina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021)di aver compiuto atti di terrorismoglidi, a cavallo tra il 1970 e il 1980, sotto la bandiera stellata. Oggi, settedel gruppo terroristico di estrema sinistrastatiin, dove avevano trovato rifugio, su richiesta dell’Italia, come annuncia l’Eliseo. Altre tre persone, accusate degli stessi delitti,al momento ine ricercate dalla polizia d’Oltralpe. La presidenza francese ha fatto sapere che la decisione di trasmettere alla Procura della Repubblica questi dieci nomi è stata presa da Emmanuel Macron in persona ed “è strettamente in linea con la dottrina ...

