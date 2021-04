Arrestati in Francia 7 brigatisti su richiesta dell'Italia. Altri 3 si sono dati alla fuga e sono ancora ricercati (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati Arrestati in Francia su richiesta dell'Italia, mentre Altri tre sono in fuga e sono ricercati. Lo annuncia l'Eliseo. I dieci sono accusati di atti di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex membrie Brigate Rossestatiinsu, mentretrein. Lo annuncia l'Eliseo. I dieciaccusati di atti di ...

