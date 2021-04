Arrestati a Parigi sette ex brigatisti rossi: tre sono in fuga ecco chi sono (Di mercoledì 28 aprile 2021) sette ex brigatisti rossi sono stati Arrestati stamani in Francia su richiesta dell’Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono ricercati. Lo annuncia l’Eliseo. Fermati Pietrostefani, Cappelli, Petrella, Calvitti, Alimonti, Tornaghi e Manenti. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni ’70 e ’80. Macron: ‘Risolto questo problema come l’Italia chiedeva Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021)exstatistamani in Francia su richiesta dell’Italia, mentre altri treinricercati. Lo annuncia l’Eliseo. Fermati Pietrostefani, Cappelli, Petrella, Calvitti, Alimonti, Tornaghi e Manenti. I dieciaccusati di atti di terrorismo risalenti agli anni ’70 e ’80. Macron: ‘Risolto questo problema come l’Italia chiedeva

