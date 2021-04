Arrestati a Parigi sette ex brigatisti rossi italiani. Tra loro c’è anche Pietrostefani. Tre sono sfuggiti alla cattura (Di mercoledì 28 aprile 2021) sette brigatisti rossi italiani, ex appartenenti anche alle Brigate rosse, sono stati Arrestati, a Parigi, dalla Polizia di Stato in collaborazione con l’antiterrorismo francese (qui i profili di ognuno). Erano tutti ricercati dalla giustizia italiana da anni (leggi l’articolo). Altri tre brigatisti sono ancora in fuga e attualmente ricercati. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta. Tra gli Arrestati figura anche Giorgio Pietrostefani (nella foto ultimo a dx, i primi due sono Tornaghi e Manenti), di Lotta Continua, uno dei tre condannati per l’omicidio del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021), ex appartenentialle Brigate rosse,stati, a, dPolizia di Stato in collaborazione con l’antiterrorismo francese (qui i profili di ognuno). Erano tutti ricercati dgiustizia italiana da anni (leggi l’articolo). Altri treancora in fuga e attualmente ricercati. I dieciaccusati di atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta. Tra glifiguraGiorgio(nella foto ultimo a dx, i primi dueTornaghi e Manenti), di Lotta Continua, uno dei tre condannati per l’omicidio del ...

