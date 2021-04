Arrestati a Parigi 7 ex terroristi rossi su richiesta dell'Italia. Tre in fuga (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex terroristi rossi Italiani (CHI SONO) sono stati Arrestati questa mattina a Parigi nel corso dell'operazione "Ombre rosse" che ha visto impegnate la nostra Direzione centrale dell'Antiterrorismo e quella dell'Antiterrorismo francese. Altri tre sono ancora ricercati. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni ‘70 e ’80 (gli arresti dei 7 ex terroristi rossi in Francia - VIDEO). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette exni (CHI SONO) sono statiquesta mattina anel corso'operazione "Ombre rosse" che ha visto impegnate la nostra Direzione centrale'Antiterrorismo e quella'Antiterrorismo francese. Altri tre sono ancora ricercati. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni ‘70 e ’80 (gli arresti dei 7 exin Francia - VIDEO).

