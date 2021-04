Arrestati a Parigi 7 ex terroristi rossi italiani, altri 3 sono in fuga (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un’operazione richiesta direttamente dal presidente francese Emmanuel Macron ha portato all’arresto a Parigi di sette ex terroristi rossi. altri tre sono invece attualmente ricercati. Credit: Aurelien Meunier/Getty ImagesL’Eliseo ha annunciato l’arresto a Parigi di sette ex terroristi italiani rossi. altri tre sono invece fuggiti e sono attualmente ricercati dalle forze dell’ordine. L’accusa per i dieci soggetti è di atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta. Al momento gli Arrestati sarebbero in attesa di essere estradati in Italia. I nomi sono stati rivelati dall’Ansa, sulla base di quanto appreso da fonti investigative francesi. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un’operazione richiesta direttamente dal presidente francese Emmanuel Macron ha portato all’arresto adi sette extreinvece attualmente ricercati. Credit: Aurelien Meunier/Getty ImagesL’Eliseo ha annunciato l’arresto adi sette extreinvece fuggiti eattualmente ricercati dalle forze dell’ordine. L’accusa per i dieci soggetti è di atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta. Al momento glisarebbero in attesa di essere estradati in Italia. I nomistati rivelati dall’Ansa, sulla base di quanto appreso da fonti investigative francesi. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sette ex brigatisti sono stati arrestati in Francia su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono… - HuffPostItalia : Arrestato a Parigi Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi - RaiNews : Tre sono in fuga - FLampunio : RT @francescatotolo: Arrestati finalmente i brigatisti protetti in #Francia dalla dottrina Mitterrand. Tra loro, anche Giorgio Pietrostefa… - LaNotiziaTweet : Arrestati a #Parigi sette ex #brigatisti rossi italiani. Tra loro c’è anche Pietrostefani. Tre sono sfuggiti alla c… -