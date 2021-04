“Arrestati a Parigi 7 ex brigatisti”, nella lista anche il bergamasco Manenti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo fonti investigative francesi citate dall’Ansa, anche il bergamasco Narciso Manenti, 63 anni, originario di Telgate e condannato per l’omicidio del carabiniere Giuseppe Gurrieri, figura tra i sette ex membri delle Brigate Rosse Arrestati giovedì 28 aprile in Francia su richiesta dell’Italia. Ad annunciare l’operazione è stato l’Eliseo. Altri tre brigatisti sono in fuga e attualmente sono ricercati. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta. Tra gli Arrestati anche Giorgio Pietrostefani, di Lotta Continua. E poi Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi delle Brigate Rosse. In fuga invece risultano Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura. I sette ex ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo fonti investigative francesi citate dall’Ansa,ilNarciso, 63 anni, originario di Telgate e condannato per l’omicidio del carabiniere Giuseppe Gurrieri, figura tra i sette ex membri delle Brigate Rossegiovedì 28 aprile in Francia su richiesta dell’Italia. Ad annunciare l’operazione è stato l’Eliseo. Altri tresono in fuga e attualmente sono ricercati. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta. Tra gliGiorgio Pietrostefani, di Lotta Continua. E poi Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi delle Brigate Rosse. In fuga invece risultano Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura. I sette ex ...

Agenzia_Ansa : Sette ex brigatisti sono stati arrestati in Francia su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono… - repubblica : ?? Terrorismo, tra i 7 italiani arrestati a Parigi Pietrostefani, Cappelli e Petrella - HuffPostItalia : Arrestato a Parigi Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi - fabiospes1 : RT @repubblica: ?? Terrorismo, tra i 7 italiani arrestati a Parigi Pietrostefani, Cappelli e Petrella - MaurizioTorchi2 : RT @giuliabottini: Arrestati in Francia sette ex terroristi rossi -