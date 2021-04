Arrestati a Parigi 7 ex brigatisti, Draghi “Memoria viva” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Parigi (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sette ex appartenenti alle Br sono stati Arrestati a Parigi dalla polizia. Erano ricercati in Italia da anni. Gli ex terroristi italiani Arrestati sono Giovanni Alimonti, Enzo Calvitti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Giorgio Pietrostefani, Sergio Tornaghi, Narciso Manenti. Altri tre brigatisti sono in fuga e attualmente ricercati. “Il governo – afferma il premier Mario Draghi – esprime soddisfazione per la decisione della Francia di avviare le procedure giudiziarie, richieste da parte italiana, nei confronti dei responsabili di gravissimi crimini di terrorismo, che hanno lasciato una ferita ancora aperta. La Memoria di quegli atti barbarici è viva nella coscienza degli italiani. A nome mio e del governo, rinnovo la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 aprile 2021)(FRANCIA) (ITALPRESS) – Sette ex appartenenti alle Br sono statidalla polizia. Erano ricercati in Italia da anni. Gli ex terroristi italianisono Giovanni Alimonti, Enzo Calvitti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Giorgio Pietrostefani, Sergio Tornaghi, Narciso Manenti. Altri tresono in fuga e attualmente ricercati. “Il governo – afferma il premier Mario– esprime soddisfazione per la decisione della Francia di avviare le procedure giudiziarie, richieste da parte italiana, nei confronti dei responsabili di gravissimi crimini di terrorismo, che hanno lasciato una ferita ancora aperta. Ladi quegli atti barbarici ènella coscienza degli italiani. A nome mio e del governo, rinnovo la ...

