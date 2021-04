Arrestati a Parigi 7 brigatisti su richiesta dell'Italia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati Arrestati stamani a Parigi su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono ricercati. Lo annuncia l'Eliseo. I dieci sono accusati di atti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex membrie Brigate Rosse sono statistamani asu, mentre altri tre sono in fuga e sono ricercati. Lo annuncia l'Eliseo. I dieci sono accusati di atti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sette ex brigatisti sono stati arrestati in Francia su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono… - repubblica : ?? Terrorismo, tra i 7 italiani arrestati a Parigi Pietrostefani, Cappelli e Petrella - HuffPostItalia : Arrestato a Parigi Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi - fabiospes1 : RT @repubblica: ?? Terrorismo, tra i 7 italiani arrestati a Parigi Pietrostefani, Cappelli e Petrella - MaurizioTorchi2 : RT @giuliabottini: Arrestati in Francia sette ex terroristi rossi -