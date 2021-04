Arredo bagno | quali sono le tendenze del 2021

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilè l’ambiente domestico maggiormente orientato alla funzionalità; poiché viene utilizzato ogni giorno in maniera continuativa, viene progettato e realizzato per garantire il massimo della funzionalità possibile. Il carattere prevalentemente pratico di questa parte della casa non esclude la possibilità di dedicare il giusto spazio al fattore estetico curando il design attraverso una scelta