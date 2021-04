Armi all'Egitto: un governo di 'piazzisti' è una vergogna italiana (Di mercoledì 28 aprile 2021) Per una volta, stravolgiamo la grammatica giornalistica. Partendo dal commento. Lo facciamo perché il commento in questione sintetizza mirabilmente un dato politico che Globalist ha documentato con articoli e interviste. "Il governo Draghi - commenta Giorgio Beretta, analista dell'Osservatorio Opal - pare intenzionato a continuare a fare affari militari con al Sisi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 aprile 2021) Per una volta, stravolgiamo la grammatica giornalistica. Partendo dal commento. Lo facciamo perché il commento in questione sintetizza mirabilmente un dato politico che Globalist ha documentato con articoli e interviste. "IlDraghi - commenta Giorgio Beretta, analista dell'Osservatorio Opal - pare intenzionato a continuare a fare affari militari con al Sisi ...

Advertising

pfmajorino : Per i diritti umani dobbiamo fare di più. Basta armi all’Egitto. #freeZaki - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Grazie ai rapporti di sudditanza tra Renzi con Obama, abbiamo fatto l'alleanza con l'Arabia Saudita, per Raggirare le… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: @enrirooster Il nostro PIL con la conduzione del Governo Renzi-Gentiloni, avanzava grazie alla vendita delle armi-bomb… - jobwithinternet : RT @laperlaneranera: Renzi in Arabia Saudita Rosato; Nessun conflitto di interessi Altro che Morale ed Etica mentre viene pagato come Senat… - laperlaneranera : Renzi in Arabia Saudita Rosato; Nessun conflitto di interessi Altro che Morale ed Etica mentre viene pagato come Se… -