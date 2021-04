Arizona: vietati aborti per anomalie genetiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stretta sull’aborto in Arizona. Il governatore Doug Ducey ha firmato, trasformando in legge, il provvedimento che vieta le interruzioni di gravidanza sulla base di anomalie genetiche, come ad esempio la sindrome di Down. Ducey ha affermato: “C’è valore in ogni vita, a prescindere dalla genetica. Continueremo a dare la priorità alla vita di coloro che Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stretta sull’aborto in. Il governatore Doug Ducey ha firmato, trasformando in legge, il provvedimento che vieta le interruzioni di gravidanza sulla base di, come ad esempio la sindrome di Down. Ducey ha affermato: “C’è valore in ogni vita, a prescindere dalla genetica. Continueremo a dare la priorità alla vita di coloro che

Advertising

repubblica : Usa: stretta in Arizona, vietati gli aborti per le anomalie genetiche - Billa42_ : Arizona: vietati aborti per anomalie genetiche - francobus100 : Usa:stretta in Arizona,vietati aborti per anomalie genetiche - DeSantis1948 : Usa:stretta in Arizona,vietati aborti per anomalie genetiche - Ultima Ora - ANSA - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Usa: stretta in Arizona, vietati gli aborti per le anomalie genetiche -