“Ariaferma” | il nuovo film di Leonardo Di Costanzo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Attualmente in post-produzione illungometraggio diretto daDiche sarà distribuito in Italia e all’estero da Vision Distribution., questo il titolo, è scritto dal regista insieme a Bruno Oliviero e Valia Santella. Ilvedrà per la prima volta insieme, protagonisti, Silvio Orlando e Toni Servillo. Attorno a loro faranno parte del cast attori conosciuti, come Fabrizio Ferracane (Nastro d’argento per Il Traditore di Marco Bellocchio) e Salvatore Striano (Cesare deve morire dei fratelli Taviani), e volti nuovi scoperti dal regista e formati in mesi di prove e laboratori. La sinossi diAlcuni agenti e pochi detenuti, gli ultimi rimasti di un carcere in dismissione, aspettano di essere trasferiti. A poco a poco le regole sembrano avere ...

