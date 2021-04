Aquafil | ok da soci a bilancio 2020

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea ordinaria degli azionisti di, riunitasi oggi sotto la presidenza di Giulio Bonazzi, ha approvato ild’esercizio dellaetà al 31 dicembree preso atto della presentazione delconsolidato al 31 dicembre. Come già reso noto al mercato, neli ricavi consolidati sono stati pari a 436,6 milioni di euro, l’EBITDA consolidato è stato pari a 58,4 milioni di euro e l’utile netto è stato pari a 0,6 milioni di euro. L’Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, e deliberato la nomina del nuovo Collegio Sindacale, composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti, che resterà in carica per gli esercizi 2021 – 2023.