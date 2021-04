Aprilia RS 660 alla conquista dell' America | l' italiana al via nella Sbk Usa

Advertising

A febbraio avevamo anticipato un possibile approdo dell'RSnel campionato MotoAmerica, la serie a stelle e strisce che vede come protagoniste le derivate di serie. Ora è ufficiale: la moto di Noale farà il suo debutto ad Atlanta già nel weekend ...RSesordisce nel campionato MotoAmerica che vedrà la sua prima tappa ad Atlanta nel prossimo weekend. In sella alla RS, da poco omologata anche sul mercato USA, saranno in sella, nel ...Dieci nuovi piloti in sella alla nuova naked di Noale saranno in griglia nella Twins cup, la classe di mezzo del campionato americano ...La sportiva media di Aprilia debutterà nel campionato MotoAmerica ad Atlanta nel weekend del 2 maggio: nel corso della stagione saranno dieci i piloti che si schiereranno in griglia di partenza con la ...