Antonella Clerici rivelazione su Elisa Isoardi: “Lei mi ha…” (Di giovedì 29 aprile 2021) La conduttrice di E ‘sempre mezzogiorno , Antonella Clerici , ha raccontato di aver sentito recentemente Elisa Isoardi. Ecco le parole tra le due ex conduttrici de La prova del cuoco. Le parole di Antonella Clerici Il suo addio a La prova del cuoco è stato un duro colpo per il grande pubblico. Dopo oltre 18 anni, Antonella Clerici ha deciso di lasciare la trasmissione più seguita del palinsesto televisivo in quella delicata fascia oraria. A succedergli fu Elisa Isoardi , che però non riuscì a confermare gli ascolti della sua predecessora. Per tale motivo si è parlato in questi ultimi anni di alcuni presunti screzi tra le due conduttrici, ma questo non è mai stato confermato ufficialmente. Ma a confermare la ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) La conduttrice di E ‘sempre mezzogiorno ,, ha raccontato di aver sentito recentemente. Ecco le parole tra le due ex conduttrici de La prova del cuoco. Le parole diIl suo addio a La prova del cuoco è stato un duro colpo per il grande pubblico. Dopo oltre 18 anni,ha deciso di lasciare la trasmissione più seguita del palinsesto televisivo in quella delicata fascia oraria. A succedergli fu, che però non riuscì a confermare gli ascolti della sua predecessora. Per tale motivo si è parlato in questi ultimi anni di alcuni presunti screzi tra le due conduttrici, ma questo non è mai stato confermato ufficialmente. Ma a confermare la ...

Advertising

Luca_1998 : RT @bubinoblog: Quasi 2 milioni e il 16,5% per Antonella Clerici e del suo mezzogiorno di Rai1, mai così alto da tanti anni. #EsempreMezzog… - tv6newslive : Antonella Clerici pays tribute to Elisa Isoardi - infoitcultura : Antonella Clerici, il messaggio in diretta a Elisa Isoardi: «Ci sta guardando» - infoitcultura : Antonella Clerici, il messaggio in diretta a Elisa Isoardi: «Ci sta guardando, presto tornerà in tv» - infoitcultura : Elisa Isoardi futuro in tv con Antonella Clerici | Messaggio in diretta su Rai1 -