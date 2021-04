Anna Oxa compie 60 anni e dice chi se ne frega degli uomini alla mia età

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La cantanteOxa oggi 28 aprile60e si racconta a modo suo. Dallo choc per la morte della madre,Rai che le ha chiuso le porte dopo l’infortunio a Bndo con le stelle,sua nuova vita in Svizzera dove vive in una casa tra i boschi. Parlando per i