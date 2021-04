Anna Oxa | 60 anni e la libertà di dire «chi se ne frega»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 aprile 2021) «Che importanza ha se amo, se non amo? Se farò 60 anni o ne ho fatti 40? Se piaccio o no? Ma chi se ne frega». Anna Oxa, nata Iliriana Hoxha a Bari il 28 aprile 1961, madre casalinga e padre albanese rifugiato politico, di anni ne compie sessanta. Ma questo per lei, come ha chiarito in un’intervista al Corriere della Sera, non è un momento speciale. Perchè lei, dopo «eventi scatenanti forti, soprattutto la morte di mia madre, una ventina di anni fa», ha «smesso di avere dei momenti»: «Da un po’, vivo in un flusso continuo, in un presente dove non c’è un prima o un dopo. Non faccio più caso a quanto tempo scorre, m’interessa di più usare il tempo per non sprecare la vita e per capire chi sono».