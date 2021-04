Animalisti all’attacco contro Zlatan Ibrahimovic | “Usa i suoi guadagni per ammazzare animali in giro per il mondo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021)Zalatan. L’attaccante del Milan è finito nel mirino del movimento “Centoxcento” per la sua presunta passione per la caccia. Nei giorni scorsi infatti, era trapelata la notizia che lo svedese avesse nella sua casa di Malmo la pelle di un leone che lui stesso avrebbe ucciso durante una battuta di caccia in Africa. Così, glihanno affisso fuori da San Siro, a Milano, uno striscioneIbra. Nel cartellone ci sono alcune sue foto in campo e la frase: “Gli angeli ammazzati non portano mai fortuna, lo sport non cancella l’odore”. “Noi abbiamo sempre sostenuto che le cattive azioni tornano indietro. Andare a caccia e uccidereindifesi, ...