Andrea Zenga tradisce Rosalinda con una donna matura di Milano | Ecco lo scoop sul web e la risposta dei due ragazzi

Advertising

DSpettacolo : Dalla fine del GF Vip Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono una coppia di fatto, ma qualcuno pensa che ci sia una t… - PCerato : #Zengavo Buon compleanno a papà Walter @ZengaNicolo @andrea_zenga ??#Rosalinda #AndreaZenga - StraNotizie : Andrea Zenga accusato di aver tradito Rosalinda, la Cannavò replica e manda una frecciatina - anna_coronas : @timidamusica @14Adua La principessa stupenda rosalinda quinta sei mesi dentro la casa dal 14settenbre stupenda con… - anna_coronas : @ZENGAV55187584 La principessa stupenda vuoi eessere la mia congunta si voglio.essere la tua congunta andrea zenga… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga

Rosalinda ecommentano il rumor del presunto tradimento. Qualche settimana fa un noto profilo Twitter "Agent Beast" ha insinuato che nella coppia formata dae Rosalinda Cannavò ci sia una terza incomoda (una facoltosa donna matura). Secondo l'account che spesso ha fornito anticipazioni dettagliate sul GF Vip , i due ex gieffini non starebbero ...Secondo le ultime indiscrezioni nel cast potrebbero far parte: Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis; Rosalinda Cannavò e, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Riccardo Guarnieri e Roberta ...Dopo il presunto gossip su Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò ha deciso di dire la sua: la risposta dell'attrice siciliana ...Un noto account Twitter ha lanciato lo scoop secondo il quale andrea Zenga tradirebbe Rosalinda con una donna matura di Milano ...