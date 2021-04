Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò | c’è lo zampino di Nicolò De Devitiis | “Sta ancora tremando | l’abbiamo fatta grossa”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Questa mattina sui social si parlava della separazione tra. Anzi, si vociferava che lui la stesse tradendo con una donna “matura”. Di per sé non sembrava una notizia che potesse avere delle fondamenta, ma il gossip è matto e succede di tutto. I diretti interessati avevano dato delle risposte criptiche, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Tutto il contrario di tutto. E sui social si torna a parlare die Rosalinda Cannavò , entrambi si sono conosciuti e innamorati durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip . 'Ormai mi sono abituata leggere di tutto. Ad esempio, mi dicono che se ...e i figli: polemiche via tv Walter eal GfVip: "Nostro padre non c'è mai stato" L'annuncio della separazione dall'ultima moglie Raluca: "Le ho dato troppa libertà" La villa, l'...Questa mattina sui social si parlava della separazione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Anzi, si vociferava che lui la stesse tradendo con una donna “matura”. Di per sé non sembrava una ...Rosalinda Cannavò in lacrime per uno scherzo de Le Iene: "Sto impazzendo" Continuano i formidabili scherzi de Le Iene che ormai stanno diventando la parte ...