Andrea Zelletta, la fidanzata Natalia Paragoni “infortunata”: «Troppo sesso, si è dato da fare. Mio padre non lo deve sapere» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Andrea Zelletta, la fidanzata Natalia Paragoni dolorante: «Troppo sesso, si è dato da fare. Mio padre non lo deve sapere». «Il mio Andreuccio si è dato da fare, tutta colpa sua»: si lascia scappare nelle storie di Instagram Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta, protagonista dell’ultimo Grande Fratello Vip. Sembra che il weekend sia stato Troppo focoso e la bella Natalia ne ha riportato le conseguenze. Troppo sesso con Andrea Zelletta, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 28 aprile 2021), ladolorante: «, si èda. Mionon lo». «Il mio Andreuccio si èda, tutta colpa sua»: si lascia scappare nelle storie di Instagram, ladi, protagonista dell’ultimo Grande Fratello Vip. Sembra che il weekend sia statofocoso e la bellane ha riportato le conseguenze.con, ...

MediasetPlay : Pronti per #IsolaParty? Gli ospiti di stasera saranno... Dayane Mello, Tiziana Foschi, Andrea Zelletta e gli IPants… - a_te_che_ : RT @naiemzzu: alexa play IO PER VOI DUE MI AMMAZZO IO SO’ DE’ CORE by andrea zelletta - H0PESTR0M : Andrea Zelletta è bono - DSpettacolo : Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta, ex concorrente del GF Vip ha rivelato a Diva e Donna un episodio… - Novella_2000 : Ex tronista ed ex corteggiatrice criticano Natalia Paragoni e la sua confessione intima su Andrea Zelletta (VIDEO) -