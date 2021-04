Andata semifinale Champions | Mancity vince 2-1 in casa Psg

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Non basta metà gara dominata al Psg per indirizzare ladiLeague. Anzi, al Parco dei Principi è il Manchester City a far festa, vittorioso in rimonta su 2-1 e ora favorito per la qualificazione alla finale di Istanbul. I padroni diandranno a caccia dell'impresa nel ritorno di Manchester in programma il prossimo 4 maggio, consci di aver sciupato 45? minuti di grande livello. L'iniziale superiorità parigina trova il giusto coronamento al 15?, quando Marquinhos ruba il tempo alla difesa del City sul corner battuto da Di Maria e insacca alle spalle di Ederson. Gli inglesi arrancano, rischiano di subire il raddoppio da Paredes sugli sviluppi di un altro angolo e faticano a trovare varchi nella difesa del Psg. Le occasioni più importanti del primo tempo per la squadra di Guardiola ...