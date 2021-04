Anche la Cina ha la sua questione (settentrionale). L’allarme dal Giappone (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le due anime della Cina e dunque di un’economia. C’è un Sud del Paese tonico e scattante, agganciato alla ripresa e un Nord ancora claudicante, decisamente più povero. La cattiva notizia però è un’altra. E cioè che tale divario è destinato ad aumentare, fino a dilaniare il Dragone, già alle prese con seri problemi di debito e insolvenze (dai prestiti ai bond societari, nessuno escluso). Una prospettiva messa nero su bianco in un report da Nomura (citato da Bloomberg), prima banca d’affari Giapponese, che svela l’ennesima debolezza strutturale della Repubblica Popolare. La crescita cinese, che nella prima parte dell’anno si è portata su livelli notevoli e forse impensabili (+18,3% anno su anno), è seriamente a rischio. E questo perché “il divario economico tra le regioni meridionali, più prospere della Cina e le aree settentrionali, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le due anime dellae dunque di un’economia. C’è un Sud del Paese tonico e scattante, agganciato alla ripresa e un Nord ancora claudicante, decisamente più povero. La cattiva notizia però è un’altra. E cioè che tale divario è destinato ad aumentare, fino a dilaniare il Dragone, già alle prese con seri problemi di debito e insolvenze (dai prestiti ai bond societari, nessuno escluso). Una prospettiva messa nero su bianco in un report da Nomura (citato da Bloomberg), prima banca d’affarise, che svela l’ennesima debolezza strutturale della Repubblica Popolare. La crescita cinese, che nella prima parte dell’anno si è portata su livelli notevoli e forse impensabili (+18,3% anno su anno), è seriamente a rischio. E questo perché “il divario economico tra le regioni meridionali, più prospere dellae le aree settentrionali, ...

