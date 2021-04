Amici 20, il ballerino in crisi totale: scoppia in lacrime. Il motivo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella striscia quotidiana di oggi, il ballerino di Amici 20 è apparso davvero disperato. Lui ha troppa paura di perderla per sempre. Anche oggi è andata in onda la consueta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella striscia quotidiana di oggi, ildi20 è apparso davvero disperato. Lui ha troppa paura di perderla per sempre. Anche oggi è andata in onda la consueta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

comedicoio_TZ : @Robo29778850 Assolutamente, perdona L’ ignoranza, ad ogni mondo nessun ballerino di questo stile si era mai presen… - annakiara119 : RT @PsykeRiane: Samuele bravo coreografo, ma sopravvalutato come ballerino, anche perchè nello stile popping l' eccellenza passata ad Amici… - PsykeRiane : Samuele bravo coreografo, ma sopravvalutato come ballerino, anche perchè nello stile popping l' eccellenza passata… - giovannidianna : se dite che samuele è un mimo e non un ballerino mi sa che nono stiamo guardando lo stesso amici #Amici20 - _LaMiry_ : So che c'era un ballerino che faceva il robot, quello del video di Rolls Royce, ad Amici ma non era così palloso. N… -