Ambulanti: Raggi vergognati, da sempre aiutiamo e sfamiamo cittadini (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Vergogna sindaca, noi non molliamo. Io so che cosa significa stare senza mangiare. Noi siamo gente che non dorme la notte, che si alza la mattina presto e che da’ lustro a questa citta’. E ricordo che dal dopoguerra a oggi se tanta gente non e’ morta di fame non e’ grazie alla grande distribuzione, ma grazie a noi che vendiamo i prodotti a prezzi piu’ bassi e ancora oggi, se viene qualcuno che non ha soldi e ci chiede di segnare il conto, noi lo facciamo e a qualcuno poi non chiediamo nemmeno di saldare perche’ li conosciamo”. Racconti come questo, di Fabrizio, un operatore del mercato di via Magna Grecia, si stanno alternando dal palco di Piazza della Repubblica a Roma dove centinaia di Ambulanti stanno manifestando contro l’applicazione voluta dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, della direttiva Bolkestein. Direttiva che in contrasto con ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Vergogna sindaca, noi non molliamo. Io so che cosa significa stare senza mangiare. Noi siamo gente che non dorme la notte, che si alza la mattina presto e che da’ lustro a questa citta’. E ricordo che dal dopoguerra a oggi se tanta gente non e’ morta di fame non e’ grazie alla grande distribuzione, ma grazie a noi che vendiamo i prodotti a prezzi piu’ bassi e ancora oggi, se viene qualcuno che non ha soldi e ci chiede di segnare il conto, noi lo facciamo e a qualcuno poi non chiediamo nemmeno di saldare perche’ li conosciamo”. Racconti come questo, di Fabrizio, un operatore del mercato di via Magna Grecia, si stanno alternando dal palco di Piazza della Repubblica a Roma dove centinaia distanno manifestando contro l’applicazione voluta dalla sindaca di Roma Virginia, della direttiva Bolkestein. Direttiva che in contrasto con ...

