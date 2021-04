Ambulanti | M5S senza numeri in Aula | opposizione blocca Odg pro Raggi

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – La seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sull’applicazione delle disposizioni in materia di concessioni di posteggio su aree pubbliche di cui all’articolo 181, comma 4 bis del decreto Rilancio del luglio 2020, si e’ conclusala votazione di alcun atto: la volonta’ dell’resta cosi’ ferma alla mozione a firma del presidente dell’, Marcello De Vito e sottoscritta in blocco dalle opposizioni approvata lo scorso marzo che impegna la sindaca di Roma, Virginiae la sua amministrazione al rispetto delle normative nazionali sulla questione del rinnovo delle concessioni degli. La maggioranza M5S aveva infatti presentato un ordine del giorno per ribaltare quell’atto e confermare in toto la procedura di messa a bando, salvo chiedere “maggiori tutele per edicole e ...