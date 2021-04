Ambulanti, Fiva-Confcommercio: vogliamo rispetto legge, non privilegi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Ho ascoltato attentamente la relazione dell’assessore Coia, ma devo fare alcuni appunti: oggi siamo qui per chiedere all’Assemblea capitolina di rispettare le leggi e le normative vigenti, niente di piu’ e niente di meno.” “Dal 2018 siamo in presenza di un dl del Governo italiano che ha stabilito che al commercio su aree pubbliche, i cosiddetti Ambulanti, non vanno applicate le selezioni previste dalla direttiva europea. Proprio il M5S all’epoca fu tra i fautori dell’approvazione di questo decreto, e anzi se ne fece un merito.” “Il dl prorogava i rinnovi al 2020 per dare modo al Governo di preparare tutte le procedure per articolarne le modalita’; a dicembre 2020, dopo circa due anni, il Mise ha emanato delle linee guida sui previsti rinnovi di concessione che dicono una cosa molto semplice e in contrasto con le parole dell’assessore Coia, ossia che non si ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Ho ascoltato attentamente la relazione dell’assessore Coia, ma devo fare alcuni appunti: oggi siamo qui per chiedere all’Assemblea capitolina di rispettare le leggi e le normative vigenti, niente di piu’ e niente di meno.” “Dal 2018 siamo in presenza di un dl del Governo italiano che ha stabilito che al commercio su aree pubbliche, i cosiddetti, non vanno applicate le selezioni previste dalla direttiva europea. Proprio il M5S all’epoca fu tra i fautori dell’approvazione di questo decreto, e anzi se ne fece un merito.” “Il dl prorogava i rinnovi al 2020 per dare modo al Governo di preparare tutte le procedure per articolarne le modalita’; a dicembre 2020, dopo circa due anni, il Mise ha emanato delle linee guida sui previsti rinnovi di concessione che dicono una cosa molto semplice e in contrasto con le parole dell’assessore Coia, ossia che non si ...

infosenzafiltro : Ciò che resta oggi sono solo bollette salate e #ristori che non bastano neanche per pagare gli affitti. La testimon… - UGLConf : Sulla Gazzetta del Mezzogiorno il sit in di protesta di @ugl_terziario Fivag Cisl, Cari, Fiva-Confcommercio, Anva C… -