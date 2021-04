Ambulanti, Coia: con noi passo importante, basta rendite (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Affrontiamo oggi un problema diffuso e di cui si e’ discusso molto. Il percorso parte da una richiesta della sindaca all’Agcm, a gennaio, che ha invitato Roma Capitale a disapplicare la legge in quanto in contrasto con la normativa europea.” “Si richiamano principi che non hanno ancora giurisprudenza, la giurisprudenza sta nascendo su iniziativa di alcuni piccoli Comuni. Il 23 aprile la Giunta capitolina ha approvato una memoria per i rinnovi temporanei e per la predisposizione dei bandi, che sono la modalita’ per risolvere il tema delle concessioni nel rispetto dei principi euro-comunitari.” “C’e’ una differenza su edicole e mercati che occupano un suolo pubblico minore, il commercio su area pubblica e’ invece soggetto a fenomeni su cui sta indagando anche la magistratura; tenuto conto di questo, parliamo di circa 3mila licenze e non di 12mila”. Lo ha detto l’assessore al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Affrontiamo oggi un problema diffuso e di cui si e’ discusso molto. Il percorso parte da una richiesta della sindaca all’Agcm, a gennaio, che ha invitato Roma Capitale a disapplicare la legge in quanto in contrasto con la normativa europea.” “Si richiamano principi che non hanno ancora giurisprudenza, la giurisprudenza sta nascendo su iniziativa di alcuni piccoli Comuni. Il 23 aprile la Giunta capitolina ha approvato una memoria per i rinnovi temporanei e per la predisposizione dei bandi, che sono la modalita’ per risolvere il tema delle concessioni nel rispetto dei principi euro-comunitari.” “C’e’ una differenza su edicole e mercati che occupano un suolo pubblico minore, il commercio su area pubblica e’ invece soggetto a fenomeni su cui sta indagando anche la magistratura; tenuto conto di questo, parliamo di circa 3mila licenze e non di 12mila”. Lo ha detto l’assessore al ...

