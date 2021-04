Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, aria di crisi: l’indiscrezione (Di mercoledì 28 aprile 2021) Amore al capolinea per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri? Sembrerebbe proprio di si, stando alle indiscrezioni rilasciate da un caro amico dell’ex allenatore. A svelare la presunta crisi è stato il settimanale Di Più Tv, che ha raccolto la testimonianza di una persona vicina ad Allegri. Secondo il giornale la coppia, legata dal 2017, sarebbe più lontana che mai e starebbe attraversando una crisi profonda. Mentre la Angiolini infatti ha appena terminato a Potenza le riprese del film La notte più lunga dell’anno – dove interpreta una cubista che decide di chiudere con la vita notturna – Allegri è a Montecarlo a decidere del suo futuro professionale. E pare siano proprio i progetti del compagno ad aver provocato malumori nella ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 aprile 2021) Amore al capolinea per? Sembrerebbe proprio di si, stando alle indiscrezioni rilasciate da un caro amico dell’ex allenatore. A svelare la presuntaè stato il settimanale Di Più Tv, che ha raccolto la testimonianza di una persona vicina ad. Secondo il giornale la coppia, legata dal 2017, sarebbe più lontana che mai e starebbe attraversando unaprofonda. Mentre lainfatti ha appena terminato a Potenza le riprese del film La notte più lunga dell’anno – dove interpreta una cubista che decide di chiudere con la vita notturna –è a Montecarlo a decidere del suo futuro professionale. E pare siano proprio i progetti del compagno ad aver provocato malumori nella ...

