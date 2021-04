Ambiente: Ecomafie, nel 2019 in Campania +44% reati (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel rapporto di LegAmbiente 2020 sulle Ecomafie emerge l’aumento dei reati contro l’Ambiente in Campania, +44%: in crescita soprattutto nel settore edile e in quello dei rifiuti. Rifiuti per le strade di Napoli. (Photo by Franco Origlia/Getty Images)Nell’ultimo decennio in Campania i reati contro l’Ambiente sono stati 44.179 e sono state 39.176 le persone denunciate o in alcuni casi arrestate – inoltre 12.580 sono stati i sequestri. A subire maggiormente il peso dei reati ambientali troviamo Napoli con il 38% e Salerno con il 28%. Questo è il quadro che emerge dal Rapporto Ecomafie 2020 di LegAmbiente Campania. ”I numeri e le storie raccolte nel rapporto ha ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel rapporto di Leg2020 sulleemerge l’aumento deicontro l’in: in crescita soprattutto nel settore edile e in quello dei rifiuti. Rifiuti per le strade di Napoli. (Photo by Franco Origlia/Getty Images)Nell’ultimo decennio incontro l’sono stati 44.179 e sono state 39.176 le persone denunciate o in alcuni casi arrestate – inoltre 12.580 sono stati i sequestri. A subire maggiormente il peso deiambientali troviamo Napoli con il 38% e Salerno con il 28%. Questo è il quadro che emerge dal Rapporto2020 di Leg. ”I numeri e le storie raccolte nel rapporto ha ...

