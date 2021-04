(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono partiti in corteo i lavoratori del trasporto aereo che da stamattina sono in presidio in piazza San Silvestro, aldi Roma. Via del Corso è blindata. E poco prima delle 14 hanno portato la ...

Advertising

TgLa7 : #Alitalia: manifestanti davanti Palazzo Chigi,centro blindato - CorriereQ : Alitalia: manifestanti davanti Palazzo Chigi,centro blindato - Massimi47715989 : Alitalia: manifestanti davanti Palazzo Chigi,centro blindato - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Alitalia: manifestanti davanti Palazzo Chigi,centro blindato - giornaleradiofm : Alitalia: manifestanti davanti Palazzo Chigi,centro blindato: (ANSA) - ROMA, 28 APR - Sono partiti in corteo i lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia manifestanti

Agenzia ANSA

...La manifestazione di oggi "rappresenta non la fine della mobilitazione ma un passaggio fondamentale che ha dimostrato al governo che i lavoratori ci sono e non sono rassegnati a veder morire...Al grido di "non si tocca", il corteo è arrivato in via del Corso per fermarsi all'altezza ... Tra ifigurano molte hostess in divisa ma con le catene ai polsi in segno di protesta.Sono partiti in corteo i lavoratori del trasporto aereo che da stamattina sono in presidio in piazza San Silvestro, al centro di Roma. Via del Corso è blindata. E poco prima delle 14 hanno portato la ...Per protestare contro l'applicazione immediata nella capitale della direttiva Bolkenstein gli ambulanti invadono con le bancarelle il Grande ...