Alfonso Signorini dalla lotta alla leucemia al lutto pesantissimo: “In quel momento stava morendo” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alfonso Signorini si rivela ed in un’intervista e racconta: “In quel momento stava morendo”. Vediamo i dettagli Signorini AlfonsoAlfonso Signorini, celebre conduttore ed opinionista, ha recentemente rilasciato un’intervista a “La Verità” raccontando della sua dura lotta contro la leucemia. Il direttore del settimanale ”Chi” ha rivelato come ha scoperto di avere un tumore. “Il 23 dicembre 2011 ero in diretta a ‘Kalispéra!’ che, nel frattempo, era stato spostato in prima serata. Detto per inciso, una trappola che non riuscii a evitare. C’erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare.“ “A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e ... Leggi su kronic (Di mercoledì 28 aprile 2021)si rivela ed in un’intervista e racconta: “In”. Vediamo i dettagli, celebre conduttore ed opinionista, ha recentemente rilasciato un’intervista a “La Verità” raccontando della sua duracontro la. Il direttore del settimanale ”Chi” ha rivelato come ha scoperto di avere un tumore. “Il 23 dicembre 2011 ero in diretta a ‘Kalispéra!’ che, nel frattempo, era stato spostato in prima serata. Detto per inciso, una trappola che non riuscii a evitare. C’erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare.“ “A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e ...

Advertising

helerrie : Paparazzata credibile quanto me quando dico che ho dimenticato il mio ex.. I mean “Chi” con direttore Alfonso Signo… - zazoomblog : Alfonso Signorini e L’Isola dei Famosi il giudizio è duro: “Non è molto forte” - #Alfonso #Signorini #L’Isola… - infoitcultura : Isola, Alfonso Signorini critica Zorzi: «Lo preferivo al GF Vip, doveva prendersi una pausa» - ardellatte : Isola, Alfonso Signorini critica Zorzi: «Lo preferivo al GF Vip, doveva prendersi una pausa»… - HolaAmo03624427 : RT @GF_diretta: #IsoladeiFamosi #isola parla Alfonso Signorini: 'Zorzi? Lo preferivo al Grande Fratello #GFVIP' -