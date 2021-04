Alex Ferguson | “Volevo Totti al Manchester United | ma era troppo legato alla sua città”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Intervistato dGazzetta dello Sport, l’ex allenatore del, Sir, ha parlato del famoso 7-1 dell’Old Trafford contro la Roma, match che si ripeterà domani sera: “Cerco di rendere il concetto con un’immagine musicale: quella sera ciascun giocatore propose la sua musica migliore e tutti insieme composero una sinfonia sublime. E chi dirige l’orchestra non può non essere incantato da quanto sta accadendo. Ebbi la percezione immediata che stavo vivendo una di quelle notti che a un allenatore capita poche volte di potersi godere nella sua carriera – ha detto-. Quando una squadra raggiunge quei livelli di perfezione, per un manager è una soddisfazione enorme ed è lo spettatore privilegiato di uno splendido show”. Su: “Mi ...

A tal proposito, oggi la 'Gazzetta dello Sport' ha intervistato Sir, che quella sera era ovviamente in panchina per il Manchester United. 'Cerco di rendere il concetto con un'immagine ...In vista della semifinale di Europa League tra United e Roma ha parlato il grande ex Sir. Ecco le sue parole Il grande ex allenatore del Manchester United, prossimo avversario della Roma nella semifinale di Europa League, Sirha parlato sulle pagine della ...Lo storico allenatore del Manchester United, Sir Alex Ferguson, è tornato a parlare della vittoria per 7-1 contro la Roma del 10 aprile del 2007. Il tecnico, riporta la rassegna stampa ...Quando è arrivato a Old Trafford, CR7 era un giovanissimo talento che doveva ancora imparare moltissimo. E come ricorda Darren Fletcher, il portoghese ha dovuto faticare per diventare quel che è. Anch ...