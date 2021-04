Alberto Angela ha tre figli e sono bellissimi | nomi | foto e Instagram

(Di mercoledì 28 aprile 2021)ha tre, lo sapevate? L’affascinante divulgatore erede di Piero, che con la conduzione di Ulisse è riuscito ad aggiungere quel qualcosa in più al semplice piacere della scoperta, purtroppo è già impegnato. La notizia positiva, però, è che ha tre, tutti: un motivo sufficiente per le più giovani per...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Angela

Dopo gli speciali dedicati alla Galleria dai programmi die Roberto Giacobbo, anche Sky Arte, in questi giorni, sta mandando in onda uno speciale che mostra questa opera in tutta la ...... Viterbo Manni, Vito Mattarozzi, Clarice Morsiani, Ottorino Padulosi, Adele Palmonari,... Santina Palmonari, Sergio Palmonari, Gaetana Passini, Amedea Poli, Mauro Preci, Bruno Tanari,...Alberto Cantù Rajnoldi è il padre di Tancredi, l'allievo della scuola di Amici 2021: scopriamo la sua straordinaria storia ...In estate tornerà in prima serata SuperQuark. La trasmissione che quest'anno compie 40 anni sarà condotta nuovamente da Piero Angela ...