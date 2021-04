Al ristorante sì, ma senza usare il wc. L’ultima follia del governo: trattenetela! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Quindi al ristorante – più o meno – ci si può andare. Però una volta lì non è possibile andare in bagno. Se durante il pasto ti scappa, devi cercare un’aiuola nei dintorni e farla lì, o dietro un albero. Questa è l’ennesima follia dettata da chi sta gestendo l’emergenza pandemica e le riaperture in Italia. La questione dei bagni nei ristoranti è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità di chi governo. Se sui social l’indicazione è stata accolta – fortunatamente – con la solita ironia italiana da parte dei clienti, i ristoratori invece hanno risposto con rabbia. Rassegnati, dato che ormai non sanno davvero più cosa fare.



I servizi igienici possono essere utilizzato solo "in caso di assoluta necessità". E come la dimostra uno l'assoluta necessità? È infatti questo uno dei paradossi più evidenti contenuti nel nuovo decreto del ...

